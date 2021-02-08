تعادل إيجابي بين سموحة وإنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

انتهت مواجهة سموحة وإنبي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهام ضمن الأسبوع الـ12 من بطولة الدوري الممتاز.

تقدم إنبي في البداية عن طريق دينوبيتر جودي في الدقيقة 50 برأسية رائعة تصدى لها الهاني سليمان، ولكن الكرة تجاوزت خط المرمى، ليحتسبها الحكم هدفا بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة 61، تحصل سموحة على ضربة جزاء، سددها حسام حسن ليحرز التعادل للفريق السكندري.

ورفع إنبي رصيده لـ17 نقطة في المركز السادس، فيما رفع سموحة رصيده لـ16 نقطة في المركز الثاني بنفس رصيد سيراميكا كيلوباترا.