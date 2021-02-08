ليفاندوفسكي يقود هجوم بايرن في مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

أعلن هانز فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكان الأهلي أعلن عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

ويقود المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي خط هجوم النادي البافاري أمام الأهلي.

ويتكون تشكيل بايرن ميونيخ من:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: بنجامين بافار، جيروم بواتينج، ديفيد ألابا، ألفونسو دايفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، روكا.

ثلاثي خلف المهاجم: سيرجي جنابري، توماس مولر، كينجسلي كومان.

خط الهجوم:روبرت ليفاندوفسكي