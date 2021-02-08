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حسام غالي يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حسام غالي لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن الحارس محمد الشناوي يمر بمرحلة رائعة في مجاله، مشيرا إلى أنه أصبح مصدر أمان للفريق ويعطيهم ثقة كبيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ، مساء اليوم الإثنين، في إطار الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية بقطر.

وقال غالي في تصريحات عبر الحساب الرسمي للأهلي:" محمد الشناوي يمر بمرحلة رائعة في مجاله، فهو أصبح مصدر أمان للفريق ويعطيهم ثقة كبيرة".

وأضاف:"لابد أن يكون هناك كلام بين اللاعبين في جميع الخطوط فهي ظاهرة إيجابية لرفع الضغط من عليهم وتفادي الأخطاء".

واتم:" ليس شرطا أن يقوم القائد فقط بالتوجيه والحديث مع اللاعبين فكل خط يجب أن يكون هناك لاعب مسؤول عن هذا الأمر".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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