"ذكرى سيئة لمفاجأة الأهلي لبايرن".. ماذا يفعل كهربا في مركز المهاجم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

فاجأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني الجميع بالدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" نجم الأهلي في مركز المهاجم في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني.

وغاب كهربا عن تشكيل الأهلي أمام الدحيل القطري في المباراة الماضية ولم يدفع به موسيماني ضمن التبديلات وكان خارج التوقعات للمشاركة أساسياً أمام بايرن.

ويواجه الأهلي الفريق البافاري في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الأثنين في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويلعب كهربا للمرة الثانية في مركز المهاجم أساسياً حيث سبق وأن دفع به المدرب الجنوب أفريقي في مباراة بيراميدز في الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز الماضي،

وغادر كهربا المباراة في الدقيقة 10 من عمر المباراة داخل سيارة الأسعاف بعد تعرضه للإصابة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي في ذكرى سيئة للاعب الذي يلعب في مركز الجناح الأيسر.

ولعب كهربا في مركز المهاجم 3 مرات من دكة البدلاء ، أمام الوداد في مباراة إياب نصف نهائي بطولة أبطال أفريقيا مع موسيماني وأمام الترسانة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر الماضية ودقيقة أمام الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبخلاف الأهلي فقد لعب كهربا في مركز المهاجم خلال مشواره الكروي في 5 مباريات أخري ، حيث لعب مع الزمالك في مركز المهاجم مباراتي شبيبة بجاية الجزائري في دور ال16 لدوري أبطال إفريقيا 2016 ولعب في نفس الموسم ضد الداخلية والمصري في الدوري ومباراة مع لوزيرن ناديه الأسبق ضد ثون في الدوري السويسري موسم 2014 -2015 .

وسجل كهربا هدفين وصنع هدف خلال 9 مباريات خاضها في مركز المهاجم وفاز في 5 وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة خلال المباريات التي شارك فيها مهاجماً.