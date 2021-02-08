مهاجم وهمي.. موسيماني يدفع بمفاجأة في تشكيل الأهلي الرسمي لبايرن ميونيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي تشكيل الفريق لمباراة فريقه أمام بايرن ميونيخ الألماني في كأس العالم للأندية.

ويلعب في الـ8 مساء اليوم الاثنين الأهلي وبايرن ميونيخ ضمن نصف نهائي مونديال الأندية في العاصمة القطرية الدوحة.

وقرر المدرب الدفع بمحمود عبدالمنعم "كهربا" في مركز المهاجم الذي سيتبادله مع طاهر محمد طاهر في طريقة 4-3-3 التي تعتمد على المهاجم الوهمي.

وغاب كهربا عن تشكيل الأهلي والتبديلات أمام الدحيل القطري في المباراة الماضية ولم يدفع به ضمن التبديلات وكان خارج التوقعات للمشاركة أساسياً أمام بايرن.

المهاجم الوهمي الذي قدم فيه الإسباني بيب جوارديولا البرغوث ليونيل ميسي عام 2009 أثناء عملهما سويا مع برشلونة يعني توظيف الجناح أو صانع الألعاب الذي يجيد التسديد والتمرير ويسجل بكثرة في مركز 9 نظرياً وتسند إليه مهمة غير تقليدية للمهاجم بفتح خطوط المنافس لزملائه على الأجنحة عن طريق النزول إلى وسط الملعب لشغل المدافعين.

ويتواجد محمد هاني في تشكيل الفريق فيما قرر المدرب الاعتماد على عمرو السولية وحمدي فتحي في منتصف الملعب.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول- أيمن أشرف- بدر بانون- محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية- قفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر- كهربا- حسين الشحات.