مران الزمالك.. انتظام المثلوثي وفتوح.. وتأهيل بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

استأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء بعد الفوز على الاتحاد السكندري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وانتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق في مران الفريق المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة، بعد غيابه عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف.

وخضع أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق لبعض التدريبات التأهيلية منفردة، على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويعاني بن شرقي من الإصابة في الضلوع تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وشعر اللاعب بتحسن خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى تجهيزه لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

وانتظم الثنائي أحمد فتوح وحمزة المثلوثي لاعبا الفريق في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعافى الثنائي من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا وتسببت في غيابهما عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري.

وتعرض فتوح لإصابة في العضلة الخلفية، بينما تعرض المثلوثي للإصابة في الركبة.

وأدى لاعبو فريق الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الاتحاد السكندري، تدريبات استشفائية في الجيمانزيوم، على هامش المران المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجلية.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء بشكل طبيعي.

وظهر محمد عبد الغني لاعب الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة بجرح أسفل الفك خلال مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، مما استلزم خياطته 12 غرزة، وغاب عن لقاء أمس أمام الاتحاد السكندري.

وحصل عبد الغني على الضوء الأخضر من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن على إصابته.

وشارك محمد أشرف روقا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو إلى تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.