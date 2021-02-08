الزمالك يطلب رسميًا تأجيل مواجهته مع حرس الحدود بكأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، ان لجنة إدارة القلعة البيضاء خاطبت اتحاد الكرة المصري رسميًا لتأجيل مباراة فريقه أمام حرس الحدود في كأس مصر.

وأشار علي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن ناديه طلب تأجيل مباراة الكأس التي من المقرر لها أن تقام يوم 20 فبراير الجاري نظرًا لضيق الوقت واقترابها من مواعيد الاربتاطات القارية.

وقال علي: "سنواجه صعوبة بالغة في مواجهة الحدود يوم 20 فبراير والتي ستقام قبل مواجهة تونجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا بثلاثة أيام فقط".

وأكمل: "لذلك أرسلت إدارة النادي خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة المصري لتطلب خلاله تأجيل اللقاء المحلي".

وأضاف: "من الصعب أن نواجه الحدود يوم 20 ثم نسافر في نفس اليوم إلى السنغال لخوض اللقاء القاري بعد ثلاثة أيام فقط، هذا الأمر سيجعل اللاعبين معرضين للإجهاد والإرهاق".

واختتم: "نريد الاستقادة من كل اللاعبين في البطولة الأفريقية، ومن غير الطبيعي أن يتعرض الفريق لحالة الإجهاد قبل مهمته الأفريقية".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيبدأ مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة القادم بمواجهة مع مولودية الجزائر الجزائري.