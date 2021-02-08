الامارات | تغريم الوحدة وشباب الأهلي والوصل والبطائح.. ولفت نظر لعجمان والعروبة

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم الوحدة وشباب الأهلي والوصل والبطائح.. ولفت نظر لعجمان والعروبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم توجيه عقوبة لفت النظر لنادي عجمان لعدم إدخاله التقارير الخاصة بلاعبي المنتخبات على النظام الإلكتروني (FA-Net ) في الوقت المحدد، وبذات العقوبة لنادي العروبة لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وقالت اللجنة في بيان صحافي اليوم الإثنين: "تم فرض غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم على أندية الوحدة وشباب الأهلي والوصل، لمخالفتهم بروتوكول عمليات المباريات في مسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، فيما غرمت نادي البطائح مبلغ وقدره ألف درهم لعدم ادخاله أطقم المباريات على النظام الإلكتروني (FA-Net)، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى".

وأضافت: "وجهت اللجنة عقوبة الإنذار لنادي بني ياس لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً".

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