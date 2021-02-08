شكرا لقرائتكم خبر عن تردد جديد للقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبحث سكان العالم الان المهتمين بكرة القدم عن تردد قناة بي ان سيورت المفتوحة beIN Sports HD وكذلك تردد قناة الكاس وأيضًا تردد قناة 20 ميديا ست 20Mediaset وجميعها قنوات مفتوحة.

كما يبحث المتابعين في مصر والعالم العربي عن القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وبايرن ميونيخ في دور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2021، وارتفعت أعداد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والبايرن البافاري إلى 10 قنوات منهم القنوات المفتوحة الثلاث.

نعرض تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وبايرن ميونخ في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية والتى تحدد موعد المباراة في الساعة الثامنة من مساء الإثنين بتوقيت مصر التاسعة بتوقيت قطر والسعودية.

تردد قناة الكاس 3 – Alkas HD 3

القمر الصناعي: نايل سات

التردد11919. الاستقطاب أفقي. الترميز 27500 التصحيح 3/4

القمر: Eutelsat 5 West A 5 غربًا

التردد: 12522

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 35500

التصحيح: DVB-S2 8PSK 2/3

قناة بين سبورت 1- beIN sports HD 1

قناة بين سبورت 11- beIN sports HD 11 بالإنجليزية

قناة RTE Two عبر القمر الصناعي استرا

قناة الكاس 6 – ALKAS HD 6

قناة DAZN 1 Bar Deutsch HD الألمانية

قناة C More Sport 2 HD fin الألمانية

قناة بين سبورت كونكت beIN Sports connect على شبكة الانترنت

هذا وقد أعلنت شبكة قنوات «بي إن سبورتس» إنها ستبث المباراة عبر قناة «بي إن سبورتس إتش دي» (المفتوحة) ولكن بدون ستوديو تحليلي بتعليق على محمد على.

القناة الثانية والثالثة التي تنقل المباراة ضمن مجموعة القنوات القطرية الناقل الحصري للبطولة والتي تبثها عبر قناتي بي إن اتش دي 1، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية.

القناة الإيرلندية «RTE Two» أعلنت هي الأخرى نقل المباراة عبر ترددها على القمر الصناعي استرا.

و قد أعلنت مجموعة قنوات الكأس القطرية أيضاً نقل الماتش عبر قناني الكأس 3 HD والكأس 6HD

قناة 20Mediaset المفتوحة أيضاً أعلنت بدون تشفير عبر ترددها على قمر يوتلسات 5 .

وحصلت القناة الألمانية DAZN 1 Bar Deutsch HD على حقوق بث المباراة لتكون القناة الألمانية الوحيدة الناقلة للمباراة عبر ترددها على قمر استرا 1KR ..

قناة C More Sport 2 HD fin الفنلندية أيضاً أعلنت نقل المباراة عبر إنتل سات.

أما القناة الأخيرة فهيbeIN Sports Connect وتبث عبر الأنترنت وتتبع مجموعة «بي إن سبورتس» أيضاً، تمنياتنا لفريق الأهلي المصري التوفيق.