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صلاح يقترب من اعتلاء عرش الهدافين الأفارقة في البريميرليج

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النجم المصري، محمد صلاح، من الوصول للرقم القياسي كأكثر لاعب أفريقي تسجيلاً في البريميرليج والمسجل باسم أسطورة ديديه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار، والذي سجل 104 أهداف.

وسجل صلاح أمس هدف فريقه الوحيد في شباك مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي 4-1، وتساوى لاعب المنتخب الوطني، متساويا مع سادويو ماني في عدد الأهداف داخل مسابقة برصيد 91 هدفا لكل منهما، وفي الوقت نفسه اقترب من الرقم القياسي لديديه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار، وفريق تشيلسي الذي سجل 104 أهداف، محتلا بها قائمة هدافي اللاعبين الأفارقة في البريميرليج.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    169,640

  • تعافي

    132,375

  • وفيات

    9,651

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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