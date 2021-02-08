شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يقترب من اعتلاء عرش الهدافين الأفارقة في البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب النجم المصري، محمد صلاح، من الوصول للرقم القياسي كأكثر لاعب أفريقي تسجيلاً في البريميرليج والمسجل باسم أسطورة تشيلسي ديديه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار، والذي سجل 104 أهداف.

وسجل صلاح أمس هدف فريقه الوحيد في شباك مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بفوز الفريق السماوي 4-1، وتساوى لاعب المنتخب الوطني، متساويا مع سادويو ماني في عدد الأهداف داخل مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 91 هدفا لكل منهما، وفي الوقت نفسه اقترب من الرقم القياسي لديديه دروجبا، نجم منتخب كوت ديفوار، وفريق تشيلسي الذي سجل 104 أهداف، محتلا بها قائمة هدافي اللاعبين الأفارقة في البريميرليج.