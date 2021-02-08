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الجزيرة الإماراتي يلهب حماس لاعبي الأهلي بهدف «بايانو» في شباك نوير

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

تمنى نادي الجزيرة الإماراتي، التوفيق للأهلي المصري، في مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم، الأحد، بنصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر النادي الإماراتي، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو للاعبه البرازيلي وقتها فرناندو بايانو، عندما سجل في شباك الفريق الألماني في مونديال 2009.

وقال النادي عبر حسابه: «حظ موفق للأهلي في كأس العالم للأندية الليلة، وإليكم القليل من الإلهام عندما سجل فرناندو بايانو، هدفا ضد بايرن ميونخ في 2009».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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