شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة الإماراتي يلهب حماس لاعبي الأهلي بهدف «بايانو» في شباك نوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تمنى نادي الجزيرة الإماراتي، التوفيق للأهلي المصري، في مواجهة بايرن ميونخ الألماني مساء اليوم، الأحد، بنصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر النادي الإماراتي، عبر حسابه على تويتر، مقطع فيديو للاعبه البرازيلي وقتها فرناندو بايانو، عندما سجل في شباك الفريق الألماني في مونديال 2009.

وقال النادي عبر حسابه: «حظ موفق للأهلي في كأس العالم للأندية الليلة، وإليكم القليل من الإلهام عندما سجل فرناندو بايانو، هدفا ضد بايرن ميونخ في 2009».