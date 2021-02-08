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برنامج تأهيلي لساسي للحاق بمواجهة مولودية الجزائر

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شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلي لساسي للحاق بمواجهة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وغاب فرجاني ساسي عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بسبب الإيقاف.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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