شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لأشرف بن شرقي في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتدريبات تأهيلية منفردة، على هامش مران الفريق المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

ويعاني «بن شرقي» من الإصابة في الضلوع تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وشعر اللاعب بتحسن، خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الطبي لفريق الزمالك، بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى تجهيزه لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.