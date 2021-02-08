شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على موعد تحرك الأهلي إلى ملعب مباراة بايرن ميونخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، السادسة مساء اليوم، الإثنين، بتوقيت القاهرة، موعدًا للتحرك إلى استاد أحمد بن على؛ استعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني.

وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة و20 دقيقة؛ أي قبل انطلاق المباراة بساعة و40 دقيقة، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس داخل مقر إقامة البعثة.

ويواجه الأهلي نظيره بايرن ميونخ الألماني في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية. وفاز الأهلي على الدحيل القطري بهدف نظيف في افتتاح مشواره بمونديال العالم للأندية.