شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يخفف الحمل التدريبي للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء أمس أمام الاتحاد السكندري، تدريبات استشفائية في الجيمانزيوم، على هامش المران المقام حالياً على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وفضل الجهاز الفني تخفيف الحمل التدريبي على اللاعبين الأساسيين لتفادي الإرهاق والإجهاد، على أن ينتظموا في التدريبات الجماعية غدا، الثلاثاء، بشكل طبيعي.

ويستعد الفريق لمواجهة مولودية الجزائر، المقرر لها الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.