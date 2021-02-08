شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعلق على زلزال مانشستر سيتي في «الآنفليد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال موقع ليفربول إن الريدز، تعرض لهزيمة مخيبة على ملعب آنفيلد أمام متصدر الترتيب مانشستر سيتي بنتيجة 4-1، في مباراة مساء أمس التي كانت متكافئة في الشوط الأول الذي انتهى بتعادل سلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني خمس أهداف كان نصيب ليفربول منها هدف واحد سجله المصري محمد صلاح من ركلة جزاء.

وأضاف التقرير الإنجليزي، أن انهيار ليفربول جاء عندما استغل السيتي خطأ أليسون وتمكن جندوجان من تسجيل هدفه الثاني وهدف فريقه الثاني من متابعة عرضية فيل فودين، وبعد ثلاث دقائق من هدف جندوجان سجل ستيرلينج الهدف الثالث بعد استغلال سيلفا لخطأ أليسون ليضع الكرة أمام المرمى الخالي ليضعها الدولي الإنجليزي برأسه بسهولة.