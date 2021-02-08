شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني يظهر في الزمالك بعد الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر محمد عبدالغني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وتعرض محمد عبدالغني للإصابة بجرح أسفل الفك خلال مباراة الزمالك أمام غزل المحلة، ما استلزم خياطته 12 غرزة، وغاب عن لقاء أمس أمام الاتحاد السكندري.

وحصل عبدالغني، على الضوء الأخضر من الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما اطمأن على إصابته.