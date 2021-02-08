شكرا لقرائتكم خبر عن روقا ينتظم في تدريبات الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمد أشرف روقا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق بشكل طبيعي، بعدما أنهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويسعى الجهاز الفني للفريق، بقيادة جايمي باتشيكو، إلى تجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.

ويبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، الجمعة المقبل، حيث يستضيف نظيره مولودية الجزائر، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.