الاصابة تبعد مانولاس عن نابولي عدة اسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

اعلن نادي ​نابولي​ الايطالي، إن مدافع الفريق كوستاس مانولاس سيغيب لثلاثة أسابيع على الأقل، بسبب إصابة في الكاحل.



وخرج مانولاس مصابا في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بهزيمة فريقه (2-1) أمام جنوى، حيث أظهرت الفحوص إصابته في الكاحل الأيمن.

وفي بيان للنادي اكد فيه:" سيتم تقييم حالة اللاعب خلال ثلاثة أسابيع.. وقد بدأ بالفعل عملية إعادة التأهيل".

وسيغيب اليوناني عن مباريات مهمة، من بينها إياب نصف نهائي كأس ايطاليا أمام أتالانتا، بالاضافة عن مواجهتي يوفنتوس وأتالانتا في الدوري، ومباراتي الذهاب والإياب في دور 32 للدوري الأوروبي أمام غرناطة الإسباني.