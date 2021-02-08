غالاغر: اعتقد ان افضل سنوات ليفربول قد انتهت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

اكد المطرب البريطاني ​نويل غالاغر​ والمشجع لفريق ​مانشستر سيتي​، أن فوز فريق ​بيب غوارديولا​ بنتيجة 4 - 1 أمام ​ليفربول​ في ملعب آنفيلد يُظهر أن أفضل سنوات الريدز قد انتهت.



وخلال تصريحات له، قال غالاغر: "كل المدربين العظماء الذين قلتهم عندما تفوز، إنها نهاية شيء وليس بداية لشيء ما، عليك العودة مرة أخرى".

وأضاف: "لم أكن أعتقد أنني سأرى السيتي يفوز باللقب بغض النظر عن الألقاب المتتالية، لكنني أعتقد أن أفضل سنواتهم مع ليفربول قد قضوا فيها الوصول إلى هناك، الآن هم هناك، أعتقد أنهم انتهوا".