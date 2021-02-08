الدوري المصري: سيراميكا يخطف نقطة ثمينة من مصر المقاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

انتهى اللقاء بين ​سيراميكا​ كليوباترا وضيفه مصر ​المقاصة​ بالتعادل الايجابي 1-1، ضمن منافسات ​الجولة 12​ من ​الدوري المصري​.



وبهذا التعادل الايجابي، رفع سيراميكا كليوباترا رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع، ورفع لمقاصة رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر.

وسجل اهداف المباراة كل من باسم للمقاصة في الدقيقة 73، شريف دابو في الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء.

وشهدت المباراة أهدار سيراميكا لضربة جزاء عن طريق شادي حسين في الدقيقة 33، كما أن لاعبه محمد إبراهيم تعرض للطرد في الدقيقة 89.