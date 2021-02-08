سولسكاير: بوغبا سيغيب لبضعة أسابيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

أكد المدرب أولي غونار ​سولسكاير​ أن اللاعب بول ​بوغبا​ سيغيب أسابيع قليلة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال تعادل ​مانشستر يونايتد​ 3-3 مع إيفرتون يوم السبت.



وقال سولسكاير: "إنها إصابة ستستغرق بضعة أسابيع للشفاء. لقد بدأ العمل مع الطاقم الطبي وسنعيده بأسرع ما يمكن وبأمان قدر الإمكان. بالطبع، كان بول مهمًا جدًا بالنسبة لنا ولن نتحمل أي مخاطر".

وأضاف: "بالنسبة لنا، علينا فقط أن نأخذ أكبر عدد ممكن من النقاط ونفوز. لقد كنا بحالة جيدة وقوية لفترة طويلة، لذا لا يمكننا أن نشكو كثيرًا".