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بايدن: يجب ضمان سلامة الجميع في الاولمبياد

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن: يجب ضمان سلامة الجميع في الاولمبياد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، إن أي قرار يتعلق بإقامة أولمبياد طوكيو، لا بد أن يستند على أسس علمية.

وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020، لكنها تأجلت في آذار الماضي للعام الحالي بسبب تفشي .

وبحسب الموعد الجديد، فإن الدورة الصيفية ستنتطلق في 23 تموز المقبل، لتستمر حتى الثامن من آب.

وخلال برنامج إذاعي، قال بايدن إنه يأمل إقامة الألعاب الأولمبية في موعدها، من أجل الرياضيين الذين تدربوا بكل جدية لخوض هذا الحدث الكبير.

وأضاف:" تحدثت إلى ​رئيس وزراء اليابان​، وهو يعمل بكل جدية من أجل تأمين وضمان السلامة، قبل انطلاق الدورة وخلالها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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