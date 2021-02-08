بايدن: يجب ضمان سلامة الجميع في الاولمبياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن، إن أي قرار يتعلق بإقامة أولمبياد طوكيو، لا بد أن يستند على أسس علمية.



وكان من المقرر إقامة الدورة الصيفية في 2020، لكنها تأجلت في آذار الماضي للعام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الموعد الجديد، فإن الدورة الصيفية ستنتطلق في 23 تموز المقبل، لتستمر حتى الثامن من آب.

وخلال برنامج إذاعي، قال بايدن إنه يأمل إقامة الألعاب الأولمبية في موعدها، من أجل الرياضيين الذين تدربوا بكل جدية لخوض هذا الحدث الكبير.

وأضاف:" تحدثت إلى ​رئيس وزراء اليابان​، وهو يعمل بكل جدية من أجل تأمين وضمان السلامة، قبل انطلاق الدورة وخلالها".