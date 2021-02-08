هندرسون: نحن لا ننظر إلى ترتيب الدوري في الوقت الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

أشار اللاعب جودران ​هندرسون​ إلى أن فريق ​ليفربول​ لا ينظر إلى ترتيب الدوري في الوقت الحالي، إنما يركز على كل مباراة قادمة بعد الخسارة الكبيرة أمام مانشستر سيتي.



وقال هندرسون: "نحن لا ننظر إلى ترتيب دوري، خاصة الآن. نركز على المباراة التالية ونحاول فقط الفوز في كل مباراة، كما نفعل دائمًا سواء كان ذلك عندما تكون في القمة أو عندما تكون في المركز الرابع أو الخامس أو أيًا كان الأمر".

وأضاف: "عليك فقط التركيز على المباراة القادمة وتقديم العروض بقدر ما نستطيع".