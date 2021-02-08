الغيابات تضرب اشبيلية قبل موقعة برشلونة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

عاد فريق إشبيلية الاسباني الى التدريبات بعد يوم راحة، ليبدأ استعداداته لخوض نصف نهائي كأس ملك اسبانيا امام ​برشلونة​ على ملعب سانشيز بيزخوان.



وقاد لوبيتيغي مران الفريق، وذلك بعد الفوز على خيتافي بنتيجة 3-0 في المباراة التي تعرض لها جناحه الارجنتيني ​اوكامبوس​ لاصابة في كاحل ساقه اليسرى بعد تدخل عنيف من المدافع التوغولي دجيني داكونام.

وافاد النادي الاندلسي عبر موقعه الرسمي، ان الجناح الأرجنتيني يعاني من التواء في كاحل قدمه اليسرى، وتشير التقارير الى غيابه لمدة تتراوح بين 4 الى 6 اسابيع.

وغاب ايضاً عن المران، قائد الفريق خيسوس نافاس الذي يعاني من متاعب في الفخذ، بالاضافة الى المدافع الأرجنتيني ماركوس أكونيا، الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها امام إيبار وأوسكار رودريغيز المصاب أيضا بمتاعب عضلية.