زيدان يحذر من موقعة خيتافي.. ووضع راموس كان معقداً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

حذر زين الدين ​زيدان​ مدرب فريق ​ريال مدريد​ الاسباني، من المواجهة المرتقبة للفريق امام ​خيتافي​، ضمن الجولة الاولى المؤجلة من بطولة الدوري الإسباني.



وقال زيدان عن خيتافي في المؤتمر:" خيتافي يقدم مستوى جيد هذا الموسم، ستكون مباراة صعبة، لذا علينا الحذر والاستفادة من الفرص لتحقيق الفوز".

وتابع:" جميع اللاعبين موجودين بعد عودة إيسكو اليوم وتدرب بصورة طبيعية".

وعن راموس:" وضعه كان معقداً، ولكنه أجرى عملية جراحية ناجحة وفقًا لنصيحة الأطباء حتى لا تتفاقم إصابته، وعن مستقبله لا يجب على احد ان يشكك بالتزامه تجاه ريال مدريد".

واختتم زيدان المؤتمر عن فاران، حيث قال:" منذ وصوله أظهر مدى قدرته على التعلم من أخطاءه وتطوير مستواه الفني، ليصبح قائدًا للخط الدفاعي، يستحق هدفيه في هويسكا واللذين ساعدا الفريق للفوز".