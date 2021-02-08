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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي: بقاء نيمار معنا أمر رائع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021
أعرب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي عن سعادته لسماع أن زميله البرازيلي نيمار سيوقع عقدًا جديدًا مع نادي باريس سان جيرمان.
وقال مبابي: "هذه أخبار عظيمة. يعلم الجميع أهمية هذا اللاعب. آمل أن يتمكن من كتابة تاريخ هذا النادي لسنوات عديدة قادمة".
وعن الفوز على مارسيليا أضاف: "بدأنا بشكل جيد. تمكنا من التسجيل في وقت مبكر جدًا من المباراة، لكننا سيطرنا على المباراة بعد ذلك. أستمر في لعب المباريات، وأتمكّن من التسجيل بشكل أفضل. وستتحسن الأمور بشكل أفضل".