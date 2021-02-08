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مبابي: بقاء نيمار معنا أمر رائع

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مبابي: بقاء معنا أمر رائع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

أعرب اللاعب الفرنسي كيليان ​مبابي​ عن سعادته لسماع أن زميله البرازيلي ​نيمار​ سيوقع عقدًا جديدًا مع نادي ​باريس سان جيرمان​.

وقال مبابي: "هذه أخبار عظيمة. يعلم الجميع أهمية هذا اللاعب. آمل أن يتمكن من كتابة تاريخ هذا النادي لسنوات عديدة قادمة".

وعن الفوز على مارسيليا أضاف: "بدأنا بشكل جيد. تمكنا من التسجيل في وقت مبكر جدًا من المباراة، لكننا سيطرنا على المباراة بعد ذلك. أستمر في لعب المباريات، وأتمكّن من التسجيل بشكل أفضل. وستتحسن الأمور بشكل أفضل".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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