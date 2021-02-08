ديلي ستار: النني خارج ارسنال في الصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 8 فبراير 2021

كشفت صحيفة "ديلي ستار" الإنكليزية، أن ميكيل أرتيتا مدرب فريق ​ارسنال​ الانكليزي سيتخلى عن عدد من اللاعبين في ​الصيف المقبل​.



وافادت الصحيفة ان النادي اللندني سيعمل على إعادة بناء فريق في الصيف المقبل مرة أخرى، ليستمر في صراعه بالدوري الإنكليزي الممتاز.

وشهدت القائمة تواجد الدولي المصري محمد ​النني​، على الرغم من مشاركة اللاعب في 23 مباراة هذا الموسم.

آرسنال يسعى لتحقيق أهداف أعلى وتعاقد مع لاعب وسط أفضل، مما يجعله أمام قرار التخلص من اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والذي ينتهي عقده في حزيران 2022.