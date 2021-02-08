مهام جديدة تنتظر الهلال والنصر أمام العين والفتح بالدوري السعودي



الرياض: عيسى الحكمي

يبحث الهلال عن استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في آخر مباراتين عندما يحل الثلاثاء ضيفاً على العين في مباراة مؤجلة من حساب الجولة السادسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين الذي يشهد في نفس اليوم أيضاً مواجهة مؤجلة أخرى تجمع بين النصر والفتح على أرض الأخير.

ويحتل الهلال المركز الثالث برصيد 30 نقطة بعد تعرضه لخسارة مفاجئة من أبها «2-3» جعلت رصيده يتوقف مانحاً الفرصة للشباب والأهلي للتقدم إلى المركزين الأول والثاني، في حين يحتل العين المركز الأخير برصيد 13 نقطة رغم فوزه في الجولة السابعة عشرة على الاتفاق بهدف دون مقابل.

ويتطلع الهلال إلى تجاوز أزمة النتائج التي أسقطته بالثلاثة أمام غريمه النصر في كأس السوبر وأبها دورياً وقبل ذلك كتلة من التعادلات التي كانت بطعم الخسارة، ما جعل مصير المدرب الروماني رازفان في خطر إذا لم يستفق الأزرق ويعاود الانتصارات بدءاً من الباحة.

وسيفتقد الهلال في المباراة لخدمات أكثر من لاعب أبرزهم سلمان الفرج الذي بات موسمه منتهياً بعد مغادرته إلى الدوحة لإجراء جراحة على مستوى أربطة الكاحل، كما أن الحارس عبدالله المعيوف ومحمد كنو وجيوفينكو لن يكونوا متاحين في الفترة القادمة بسبب الإصابات العضلية التي لحقت بهم، وستشهد المباراة ظهوراً أول للمهاجم الشاب عبدالله الحمدان القادم من الشباب في صفقة بلغت أكثر من 30 مليون ريال لمدة 4 مواسم ونصف.

في الجانب الآخر، يسعى العين لاستغلال ظروف الهلال والاستفادة من الروح الجديدة التي بثها التعاقد مع المدرب الإسباني بابلو ماشين والإضافات التي تم قيدها في الميركاتو الشتوي لصالح خط الدفاع من خلال التعاقد مع المحور السنغالي بابا اليون «بادو» والمدافع الغاني ابراهام فريمبورغ والمدافع السعودي علي الخيبري.

وفي الأحساء سيكون النصر صاحب الانتصارات المتتالية على موعد مع الفتح العائد من خسارة قاسية أمام الاتحاد 1-4 ليتجمد رصيد النموذجي عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وأمام النصر سادس الترتيب حالياً، عدة أهداف يسعى للعودة بها من الأحساء، يتقدمها النقاط الثلاث التي ستنقله للمركز الخامس ليصبح على بعد نقطة من الاتحاد الرابع، وأيضاً رد الاعتبار من خسارته أمام الفتح في ضربة البداية 1-2.

ويفتقد أصفر العاصمة في المباراة لخدمات نجمه البرازيلي بيتروس الموقوف بسبب تراكم البطاقات، وقائد الفريق عبدالله مادو المصاب، في حين تشهد تشكيلة الفتح مشاركة البيروفي كريستيان كويفا الذي ضمه الفتح في الميركاتو الشتوي بجوار الجزائري هلال سوداني.