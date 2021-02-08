بطولة السعودية: نيانغ أبرز الوافدين قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية

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الرياض: أجرت أندية كرة القدم السعودية بعض الانتقالات قبل اغلاق الفترة الشتوية منتصف ليل الاحد-الاثنين، أبرزها ضم الأهلي المهاجم الدولي السنغالي مباي نيانغ على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

ولم يكن الـ"مركاتو" الشتوي بعيداً عن الأجواء الباردة، فالصفقات التي تمت لم تتجاوز 25 انتقالا، منها 16 صفقة أجنبية و9 صفقات محلية خلافا لما كان يحدث سابقا.

وفضّل الهلال حامل اللقب الذي أنهى ارتباطه باللاعب السوري عمر خربين، إكمال الموسم بستة لاعبين أجانب، لعدم وجود اللاعب الذي يمكنه تقديم الإضافة الفنية المطلوبة.

وقال رئيس النادي العاصمي فهد بن نافل في تصريحات تلفزيونية "فاوضنا أكثر من لاعب في الدوري الانكليزي والدوري البرازيلي وكذلك البرازيلي (أليكس) تيكسييرا، لكن في النهاية لم نتوصل لاتفاق مع أي لاعب يمكن له أن يفيد الفريق، لذا فضلنا تأجيل التعاقد حتى الفترة المقبلة الصيفية وإكمال الموسم الحالي بستة أجانب".

تجدر الإشارة إلى أن أندية النصر والاتحاد والاتفاق والوحدة والباطن، تم منعها من التسجيل خلال هذه الفترة، لعدم حصولها على شهادة الكفاءة المالية التي تمكنها من ذلك، لكن الأول يستطيع تسجيل لاعب غير مرتبط بعقد خارج فترة الانتقالات كبديل للاعبه المصاب، الكوري كيم جين-سو الذي سيغيب حتى نهاية الموسم.

وتعاقد الأهلي مع نيانغ (26 عاما) من رين الفرنسي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار شراء عقده.

وكتب صاحب المركز الثاني في الدوري راهنا بفارق نقطتين عن الشباب المتصدر على تويتر "الدولي السنغالي #مباي_نيانغ ( 26 عاماً) أهلاوياً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من فريق رين الفرنسي".

وحمل نيانغ الوان ميلان الايطالي بين 2012 و2018 اعاره خلالها الى عدة اندية في فرنسا وايطاليا وانكلترا، قبل قدومه إلى رين في 2018.

وعلى المستوى الدولي، بدأ نيانغ مسيرته كلاعب فرنسي في فئة الشباب لكنه اختار تمثيل المنتخب السنغالي الأول بعد ذلك وشارك معه في 15 مباراة سجل خلالها 4 أهداف.

وكان الأهلي قريباً من التعاقد مع المدافع العراقي سعد ناطق بعد موافقة اللاعب وناديه الشرطة الذي تراجع في اللحظات الأخيرة بشكل مفاجئ، وقرر التمسك باللاعب الذي أبدى استياءه من موقف ناديه، فما كان من الأهلي الا إعادة قيد لاعبه البوسني الفيس ساريتش الذي استبعده في فترة الانتقالات الصيفية إثر إصابته بالرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي.

- مارين إلى الرائد -

واستقطب الرائد الثاني عشر لاعب الوسط الدولي الألماني السابق ماركو مارين (31 عاما) قادماً من الأهلي بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

يذكر أن مارين انتقل للأهلي خلال الفترة الشتوية من الموسم الماضي قادماً من النجم الأحمر الصربي، وسبق له أن خاض العديد من التجارب مع أندية أوروبية مثل بوروسيا مونشنغلادباخ وفيردر بريمن الالمانيين، تشلسي الانكليزي واشبيلية الاسباني.

وضم أبها، ثامن الدوري، لاعب الوسط الهجومي البوسني بنيامين تتار (26 عاما) من إف كي ساراييفو، كما تعاقد ضمك مع لاعب الوسط الروماني كونستانتين بوديسكو (31 عاما) من استرا جيورجيو بنظام الإعارة، ليعيده الى الدوري السعودي بعد حمله ألوان الشباب مطلع موسم 2018-2019.

وتعاقد العين متذيل ترتيب الدوري مع السنغالي بادو ندياي (30 عاما) قادماً من ستوك سيتي الإنكليزي الذي اعاره الى عدة أندية تركية في السنوات الثلاث الماضية.

وعلى مستوى الصفقات المحلية، نجح الشباب في شراء الفترة المتبقية من عقد عمار النجار الذي وقع في وقت سابق عقداً يمتد لموسمين قادماً من أبها، بينما تعاقد ضمك مع وليد حزام في صفقة انتقال حر بعدما انهى ارتباطه مع ناديه السابق الشباب، واستعان الفيصلي بخدمات عبدالله مجرشي قادماً من الشباب بنظام الإعارة.