شكرا لقرائتكم خبر عن مايك دين يعتذر عن إدارة مباريات الدوري الإنجليزي بسبب التهديدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الحكم الدولي مايك دين، اعتذاره عن إدارة مباريات الدوري الإنجليزي في الجولة المقبلة.

وكشف دين عن تلقي عائلته تهديدات بالقتل ورسائل كراهية، ما أضطره إلى إبلاغ الشرطة والاعتذار عن إدارة الجولة المقبلة.

وقالت إذاعة الـBBC البريطانية أن دين سيقود مباراة ليستر سيتي ضد برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، الأربعاء المقبل، لكنه لن يشارك في أي مباراة من مباريات الدوري في الجولة القادمة بناء على طلب منه.

وكذلك وصف مايك رايلي، مدير الحكام في الدوري الإنجليزي، ما يتعرض له دين، بأنه «غير مقبول».

وكان دين قد قام بطرد يان بيدناريك، مدافع ساوثهامبتون، في مباراته الأخيرة أمام مانشستر يونايتد التي انتهت بنتيجة 9-0، وكذلك طرد توماس سوتشيك مدافع وست هام، في مباراته أمام فولهام التي انتهت بالتعادل السلبي، ولكن تم إلغاء القرارين في وقت لاحق بسبب استئناف الناديين.