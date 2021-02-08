شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة البرازيل: محمد صلاح أفضل من رياض محرز بدون شك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أسطورة البرازيل السابق كافو، المدافع الأيمن للسامبا وميلان، بمستوى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وقال كافو، في تصريحات لقناة الكأس القطرية إن «محمد صلاح أفضل من رياض محرز بدون شك ويقدم مستوى مبهرًا مع ليفربول».

وأضاف كافو: «أحب ليفربول والكرة الإنجليزية بشكل عام دائما ما أتابعها».

ويتربع صلاح في الوقت الحالي على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لموسم 2020-2021 بـ16 هدفاً.