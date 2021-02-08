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أسطورة البرازيل: محمد صلاح أفضل من رياض محرز بدون شك

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد أسطورة البرازيل السابق كافو، المدافع الأيمن للسامبا وميلان، بمستوى الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الإنجليزي.

وقال كافو، في تصريحات لقناة الكأس القطرية إن «محمد صلاح أفضل من رياض محرز بدون شك ويقدم مستوى مبهرًا مع ليفربول».

وأضاف كافو: «أحب ليفربول والكرة الإنجليزية بشكل عام دائما ما أتابعها».

ويتربع صلاح في الوقت الحالي على قائمة هدافي لموسم 2020-2021 بـ16 هدفاً.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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