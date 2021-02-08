شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع اتحاد الشراع ترتيبات استضافة مصر بطولتي أفريقيا للأوبتمس والعالم للكايت سيرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألتقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمسؤولي الاتحاد المصري للشراع، برئاسة عمرو أبوالسعود، لبحث ترتيبات وتفاصيل استضافة مصر لبطولتي أفريقيا للأوبتمس سبتمبر المقبل وبطولة كأس العالم للكايت سيرف نوفمبر المقبل.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة لا تتأخر في دعم الاتحادات التي تستضيف البطولات العالمية والقارية، لأنها تعكس صورة ذهنية رائعة وآمنة عن مصر.

وتعد رياضة الشراع من الرياضات التي تتميز بقواعد الانضباط الصحي وأهمها التباعد الاجتماعي، حيث إن لاعبيها تتوفر بينهم مسافات كافية لحمايتهم خاصة أنهم يتسابقون في البحر المفتوح.