شكرا لقرائتكم خبر عن «ديلي ستار»: محمد النني يرحل عن أرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، مفاجآة مدوية، حول اقتراب رحيل محمد النني، نجم المنتخب الوطني، عن فريق أرسنال، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا للصحيفة، فإن آرسنال أمام احتمال إعادة بناء فريق في الصيف المقبل مرة أخرى، ليستمر في المنافسة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة إنه في حالة عدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أيضًا، واحتلال مركز بعيد عن الأربعة الأوائل، سيكون الفريق بدون أموال كبيرة، مما سيجعل آرسنال يتخلى عن بعض اللاعبين في الصيف.

وأكدت الصحيفة الانجليزية أن الدولي المصري محمد النني من بين 8 لاعبين وضعتهم الصحيفةعلى قائمة البيع فى الصيف ، على الرغم من أن لاعب بازل السابق شارك في 23 مباراة هذا الموسم، وعلى الرغم من أن النني كان قريبًا من الرحيل في الصيف الماضي، لكنه أصبح لاعبًا أساسيًا مع ميكيل أرتيتا.