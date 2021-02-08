شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة لفريق الأهلي قبل التحرك لملعب المباراة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية ختامية للاعبين داخل فندق الإقامة، قبل التحرك مباشرة إلى استاد أحمد بن على بالعاصمة القطرية الدوحة لخوض مباراة بايرن ميونيخ.

وينتظر أن تتضمن المحاضرة مراجعة للخطة التي إستقر عليها المدرب للمباراة وتحفيز اللاعبين على الاجتهاد لتقديم عرض يشرف الكرة المصرية والافريقية أمام بطل أوروبا.

ويلتقي الأهلي مع نظيره بايرن ميونيخ في الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.