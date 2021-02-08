شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يشهد ورشة عمل إنشاء نظام لإدارة المشروعات بالوزارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورشة عمل حول إنشاء نظام لإدارة المشروعات بوزارة الشباب والرياضة.

حضر الورشة، السادة النواب محمود حسين ومحمد عوض، وقيادات وزارة الشباب والرياضة ومسؤولي برنامج مشواري من يونيسف، وتضمنت الورشة مجموعة حوارات نقاشية حول نظام إدارة المعلومات.

وفي سياق ذلك، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدور العميق للوزارة، مشدداً ضرورة التسويق الجيد والفعال لما يتم عمله، وكذلك الحلول الفعالة للشباب من خلال النظام الجديد وبلورة ذلك.

مشيراً أن توقيت إنشاء نظام لإدارة المشروعات بالوزارة يأتي متوافقا مع إستراتيجية الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة نحو بناء الإنسان مواكبة التطور التكنولوجي.

ويتضمن النظام مجموعة من الأنظمة التي تتعلق بالمتابعة والمراقبة باستخدام مؤشرات معتمدة، بالإضافة إلى نظم التعليم والتوظيف والذي يستحوذ على جزء كبير من النظام من خلال إيجاد حلقة ربط قوية بين طالبي العمل والجهات الطالبة لربط بسوق العمل والتمكين الاقتصادي للشباب.