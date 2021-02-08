شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي بمجلس أمناء مجمع كرة اليد والألعاب الرياضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم، بمجلس أمناء مجمع حسن مصطفي لكرة اليد والألعاب الرياضية بمدينة السادس من أكتوبر في أول اجتماع للمجلس بعد اعتماد تشكيله.

تقدم صبحي بالتهنئة لمجلس الإدارة على نجاح بطولة العالم لليد، وقدرة مجمع الصالات على استضافة مجموعتين في بطولة العالم لليد والخروج بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

مضيفاً أن مجمع صالات حسن مصطفى سيخدم قطاعا عريضا من الرياضيين، سواء في رياضة كرة اليد أو غيرها من الرياضات التي ستتمكن من استخدام الصالة المتعددة الاغراض.

تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي تضمن جدول الأعمال والهيكل الإداري والوظيفي للمجمع، كما تمت مناقشة خطة مجلس الإدارة في البدء بعملية التسويق والاستثمار للمجمع، الأمر الذي سيعود بالنفع على الصالة ويدر العائد المادي، بالإضافة إلى خدمة أبناء المنطقة ومرتادي الصالة.

وجاء تشكيل المجلس كالتالي:

أحمد الشيخ، نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من: محمد سعيد مازن، هدي ايوب، عصام أبو زيد، المهندس هشام نصر، المستشار محمد دياب، الدكتور إبراهيم غريب، المهندس علاء السيد، الكابتن مؤمن صفا، والمحاسب سيف الله مصطفي أمين الصندوق.