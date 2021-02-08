شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يبحث مع اتحاد الجمباز استعدادات استضافة كأس العالم الجمباز الفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحاد المصري للجمباز، لاستعراض كافة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لكأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والمقرر لها يونيو المقبل.

وأكد وزير الرياضة عن جاهزية الدولة المصرية لاستضافة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات والذي يقام لأول مرة في القارة الأفريقية، مشدداً على أهمية وضع الاتحاد لجدول زمني للتجهيز لاستضافة البطولة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على استضافة البطولات المختلفة لما لديها من خبرات وبنية تحتية أظهرت كفاءتها في بطولة العالم لليد، وأهمية استثمار تلك البنية في استضافة البطولات وحسن تنظيمها وخروجها بالمظهر اللائق باسم ومكانة مصر الدولية.

كما تعرف وزير الرياضة من الدكتور إيهاب الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبطولة وتجهيز الصالات لوضع الأجهزة الخاصة بالبطولة.

وانتهى اتحاد الجمباز من وضع خطة متكاملة، استعدادا لاستضافة الحدث العالمي الذي يقام لأول مرة في القارة الأفريقية بعد نجاح الاتحاد المصري في كسب ثقة الاتحاد الدولي للعبة والحصول على شرف تنظيم كأس العالم للجمباز الفني.

وكان اتحاد الجمباز كشف في وقت سابق عن الشعار الرسمي لبطولة كأس العالم للجمباز الفني «رجال وسيدات» والتي من المقرر إقامتها شهر يونيو المقبل على صالات استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 3 حتى 6 يونيو 2021.

ومن المــقــرر أن تقام البطولة على صالات استاد القاهرة الدولي رقم 1، و2، و3.