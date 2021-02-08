شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: 77 ناديا مؤهلا للدخول في مرحلة جمع النقاط لدعم الألعاب المختلفة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الرياضة اليوم (الاثنين)، أن 84 ناديا من مختلف الفئات والدرجات، تقدمت بالمستندات والمتطلبات اللازمة للدخول لبرنامج جمع النقاط الموحد، من أجل الحصول على الدعم المخصص للألعاب المختلفة للموسم الثاني من إستراتيجية دعم الأندية.

ووفقا لتقرير فريق عمل إستراتيجية دعم الأندية، فقد نجح 77 ناديا من أصل 84 في التأهل إلى مرحلة جمع النقاط، والمنافسة للحصول على الدعم الذي يصل إلى 480 مليون ريال، الذي سبق إعلانه في أكتوبر 2020 وتم خلاله الكشف عن إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، التي تقوم على تشغيل وتطوير الأندية، مما يعزز المزيد من الاستدامة الإدارية والمالية، وذلك بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام «النقاط الموحّد».

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن 77 ناديا باتت حاليا لديها 10 رياضات مختلفة وأكثر، بزيادة تصل نسبتها إلى 79% مقارنة بالموسم الماضي، والتي تخول لها الدخول في نظام النقاط الموحد للحصول على هذا الدعم، وفقا للاشتراطات والمعايير المحددة.

وجاءت الأندية المؤهلة على النحو التالي:

أولا: أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين: الوحدة، الشباب، الأهلي، الهلال، الباطن، الرائد، الاتفاق، ضمك، النصر، التعاون، الفيصلي، الفتح، القادسية، الاتحاد، أبها.

ثانيا: أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى: هجر، النهضة، أحد، الشعلة، الخليج، الثقبة، العدالة، الفيحاء، نجران، جدة.

ثالثا: أندية دوري الدرجة الثانية: الرياض، العروبة، الزلفي، الصفا، الجندل، التقدم، الأنصار، الأخدود، الترجي، الشرق، كميت، الذهب، وج، الروضة.

رابعا: أندية الدرجة الثالثة: طبرجل، حراء، جرش، اليرموك، الهدى، الأغر، جبة، النور، الفرع، الطرف، قلوة، الخليج 365، الهداية، القارة، الجبيل، التهامي، التسامح، مضر، الصقور، ضباء، الوطن، المحيط، السلام، الزيتون، الخويلدية، الجزيرة، الانطلاق، سدير، الغزوة، العمران، السروات، الدرع، الخالدي، البدائع، الابتسام، سميراء، التضامن، فيفا.

وكان فريق إستراتيجية دعم الأندية، قد أوضح في فترة سابقة آلية الدعم للموسم الثاني من الإستراتيجية، وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات وفي جميع الرياضات، وتطبيق المعايير الخمسة في نظام النقاط الموحد، وتتلخص في: تقديم خطة تطوير الألعاب المختلفة، المشاركة في 10 ألعاب على الأقل، المنافسة على 5 من الألعاب المختارة، المنافسة على 5 من الألعاب المختارة في الفئات السنية، تنفيذ برامج لتطوير الفئات السنية لـ8 من الألعاب المختارة.

وقد نجحت إستراتيجية دعم الأندية الرياضية من خلال هذه المبادرة في خلق فرص وظيفية عددها 3097 وظيفة في 77 نادياً (المؤهلة) بزيادة بلغت 129% على الموسم قبل الماضي، منها 1302 وظيفة إدارية، و1510 وظائف فنية، و285 وظيفة طبية.

يذكر أن إستراتيجية دعم الأندية للموسم الثاني، تضمنت إضافة 5 ألعاب جديدة هي: (رفع الأثقال، الجودو، الريشة الطائرة، الجمباز، الألعاب الإلكترونية)، لتنضم بذلك إلى الألعاب الـ10 المختارة في نظام النقاط الموحد لإستراتيجية دعم الأندية في عامها الأول، وهي: (كرة الطائرة، كرة السلة، كرة اليد، ألعاب القوى، التنس الأرضي، التايكوندو، الكاراتيه، كرة الطاولة، السباحة، الدراجات)، حيث سيتم تقييم الدعم المستحق من خلال نظام النقاط الموحد بواقع 100 نقطة لكل رياضة، لتكون قيمة النقطة الواحدة 320 ألف ريال.