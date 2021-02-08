شكرا لقرائتكم خبر عن «اجتماعية الشارقة» تنظم ورشة مهنية حول «بناء الشخصية الناجحة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت إدارة المساعدات الاجتماعية في دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، برنامجاً تدريبياً حول «بناء الشخصية الناجحة» وطرق وأساليب ناجحة في بناء الشخصية وأسلوب تطويرها، وذلك بهدف تنمية مهارات وقدرات المشاركين.

وأقيم البرنامج الذي قدمه الدكتور شافع محمد النيادي خبير التنمية البشرية عبر منصة زووم الافتراضية، حيث استهله بتعريف مجالات تطوير الذات، والتي تعني العمل باستمرار على تنمية الذات وتطوير الصفات الشخصية في عملية التنمية الذاتية، متطرقاً إلى أن عناصر التطوير التي تتمثل في زيادة وعي الفرد والقدرة على إدارة نفسه وتطويرها وتحديد الأهداف والتحفيز والعديد من الصفات الأخرى التي تزيد من مستوى تحقيق أحلام وتطلعات الفرد في حياته الشخصية والمهنية.

كذلك سلط المحاضر الضوء على الأهداف التطويرية في رسم الرؤية الواضحة حول الأهداف المرجوة المصحوبة بطريقة إبداعية ومبتكرة، داعياً المشاركين إلى البحث المستمر من أجل المعرفة والمداومة على قراءة كتب تطوير الذات وبناء الشخصية وتعويد النفس بالشعور بالمسؤولية واتخاذ المواقف الاستباقية في جميع التدابير الشخصية والمهنية.

ضمن سلسلة من البرامج

وأوضحت علياء الزعابي مدير إدارة المساعدات الاجتماعية بالدائرة، أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي يتم تقديمها إلى مستفيدي الدائرة من خلال خبراء وأكاديميين متخصصين، بهدف بناء قدرات المنتسبين وصقل مهاراتهم بمختلف الخبرات العلمية التي تسهم في تطوير حياتهم المهنية.