تحضيرات مكثفة قبل انطلاق «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

دبي: ”الخليج 365”

تنطلق الأربعاء بطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم «الجائزة الكبرى» دبي 2021 برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وبدأت الوفود تصل إلى الدولة تباعاً، وقد أعربت عن سعادتها بإقامة أولى بطولات «أصحاب الهمم» في العالم بعد جائحة كورونا، موجهة الشكر إلى دبي على الاستضافة رغم كل التحديات التي تواجه العالم، حيث ارتسمت علامات الفرحة على وجوه اللاعبين خلال وصولهم مطار دبي مساء أمس الأول، وخصوصاً أن الاتحادات العالمية منحت الإمارات ودبي «العلامة الكاملة» خلال التقييم من أجل الانطلاقة الحقيقية لعودة بطولات «أصحاب الهمم» وإقامة هذا الحدث العالمي في دبي في ظل السلامة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات لتتصدر المشهد وخصوصاً أنه محطة مهمة للوصول إلى دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو».

ورحب ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية مدير بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم بضيوف الإمارات في دبي وهي مملوءة بالحيوية والتفاعل تلامس مشاعر إرادة «أصحاب الهمم» بحثاً عن بلوغهم غاياتهم وأهدافهم في هذه النسخة الاستثنائية من أجل أن يحقق كل منتسب لهذه الفئة أهدافه المنشودة بعد أن حولت قيادتنا الرشيدة الإعاقة إلى طاقة.

وقال: «فرحة الأبطال المشاركين في الحدث بعد وصولهم دبي تضاعف من مسؤولية اللجنة المنظمة لتقديم نسخة تظل عالقة بالأذهان وفق أعلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بعد أن تسببت «الجائحة» في تأجيل عدد من البطولات العالمية وكذلك المحطات الأخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو وخصوصاً أن «فزاع» لها قيمتها الفنية ووزنها في خريطة رياضة «أصحاب الهمم» العالمية والتي تعتبر بـ«الأرقام» الأفضل في العالم.

وقال:«هذه القيمة الفنية لم تأتِ من فراغ، فعلى الرغم من كل التحديات التي تواجه العالم حرصت الدول والأبطال على الحضور في نسخة دبي بعد «الجائحة».

وأضاف: «أبطال «أصحاب الهمم» قطفوا ثمار البذرة التي زرعها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بإطلاق سموه لبطولات فزاع لأصحاب الهمم قبل 12 عاماً، حينما وجه بزيادة عدد الألعاب وعدد المشاركين لتتحول إلى ملتقى عالمي يحقق من خلاله اللاعبون واللاعبات من مختلف قارات العالم إبداعاتهم اللامحدودة والتي أفرزت العديد من الأبطال المتميزين وهى تتوهج من نسخة لأخرى ليستكملها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي حيث ظل سموه يتابع «أصحاب الهمم وسلامتهم من خلال الإجراءات الاحترازية التي مكنتهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية بعد التوقف الإجباري بسبب جائحة كورونا مما يمثل قوة دفع كبيرة للجميع للوصول بنسخة 2021 إلى آفاق النجاح الذي نصبو إليه كما عودتنا دبي والتي باتت رقماً مهماً ومركزاً إقليمياً وعالمياً لرياضة «أصحاب الهمم»، فالاهتمام الذي تحظى به رياضة «أصحاب الهمم» من القيادة الرشيدة ظل يمثل مصدر إلهام لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا والتي لعبت دوراً كبيراً في تمكين أصحاب الهمم بصفة عامة والرياضيين بصفة خاصة لينجحوا في تفجير طاقاتهم الكامنة في الملاعب المختلفة وفق النهج المرسوم.

ووجه العصيمي الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على متابعته من أجل الوصول بالحدث إلى الغاية المبتغاة وتوفير كل عوامل النجاح وإلى الرعاة الذين تفاعلوا مع اللجنة المنظمة لرعاية نسخة 2021، معرباً عن آماله أن تحقق ما ينشده الجميع، وبالتالي تقدم دبي نموذجاً لطوكيو.