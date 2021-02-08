شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية اليابانيين يعارضون إقامة الأولمبياد الصيفية بسبب الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طوكيو: رويترز

أظهر استطلاع أجرته صحيفة «يوميوري» الاثنين استمرار اعتراض غالبية اليابانيين لإقامة الألعاب الأولمبية هذا الصيف وسط جائحة فيروس كورونا، لكن النسبة انخفضت بشكل كبير عن استطلاعات للرأي جرت في الآونة الأخيرة.

وأظهر الاستطلاع أن نحو 28 في المئة ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم يريدون إلغاء الأولمبياد، وأن نفس النسبة من الناس ترى ضرورة تنظيمها بلا جمهور.

وأظهر استطلاع «يوميوري» أن 61 في المئة يريدون تأجيل أو إلغاء الألعاب بالكامل، وهو ما يقل بنحو عشرين في المئة عن استطلاعات الرأي الأخيرة، وأبدى 36 في المئة فقط تأييدهم لإقامة أولمبياد طوكيو هذا الصيف، منهم 28 في المئة دعوا إلى عدم وجود جمهور، في حين أيد ثمانية في المئة السماح بوجود جمهور.

وكانت أولمبياد طوكيو قد أًجلت العام الماضي بسبب كوفيد-19، وتم تحديد موعد جديد لها هذا العام لتبدأ في 23 يوليو/تموز.