"عربي المبارزة" يستأنف بطولاته ويتجه لزيادة الحضور النسائي



دبي: مسعد عبد الوهاب

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للمبارزة استئناف البطولات والتجمعات العربية بعد فترة توقف قاربت العام بسبب جائحة "كورونا"، وستستهل بإقامة بطولة الأندية العربية مطلع سبتمبر المقبل في الإمارات، علاوة على إقامة الدورات التأهيلية لعناصر اللعبة من مدربين وحكام وإداريين من أجل رفع مستوى كفاءة جميع عناصر اللعبة بما يخدم الارتقاء بها إلى أعلي المستويات.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقد عبر "الفيديو كونفرانس" برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وحضور الشيخ إبراهيم بن سلمان آل خليفه نائب الرئيس، وزايده الداغر نائبة الرئيس ود. خالد عطيات الأمين العام رئيس الاتحاد الأردني للمبارزة، وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، وداوود المتولي رئيس الاتحاد الفلسطيني للمبارزة، وسعود الشمري عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للمبارزة، وزياد أبو عراج عضو مجلس إدارة الاتحاد اللبناني، كما حضر الاجتماع د. هدى المطروشي الأمين المالي للاتحاد و إبراهيم خالد مستشار الاتحاد وأحمد الريالات من الأمانة العامة، وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بعودة النشاط وتنظيم البطولات العربية سواء للمنتخبات أو الأندية علاوة على إقامة المعسكرات الدولية المشتركة للمنتخبات العربية، وبحث الاجتماع السبل الكفيلة بعودة النشاط وتنظيم البطولات العربية سواء للمنتخبات أو الأندية علاوة على إقامة المعسكرات الدولية المشتركة للمنتخبات العربية.

وافتتح المهندس الشيخ سالم القاسمي الاجتماع مشيداً بجهود أعضاء المكتب التنفيذي في تحقيق أهداف الاتحاد في تحقيق التعاون والتقارب بين شباب شباب الوطن العربي والارتقاء بالمبارزة العربية لتكون نموذجاً للألعاب الفردية، وتم اعتماد إقامة دورة تدريبية لتأهيل المدربين العرب تقام على هامش بطولة العالم للشباب والناشئين المقررة في القاهرة مطلع إبريل المقبل، ودورة أخرى على هامش بطولة الأندية العربية المقررة في الإمارات خلال سبتمبر المقبل، علاوة على دورة لتأهيل وصقل الحكام العربي خلال الصيف المقبل.

وبحث "التنفيذي" السبل الكفيلة بتفعيل لجان الاتحاد العربي، واستعرض رؤية قدمها عبد المنعم الحسيني تخص تفعيل اللجنة النسائية بالاتحاد العربي لتأهيل العنصر النسائي وضرورة إعداد الكوادر العربية للمرأة، لمواكبة قرار الاتحاد الدولي للمبارزة باعتماد ما نسبته 40 % من جميع المناصب واللجان به للعنصر النسائي، علاوة على سبل تعزيز التعاون بين الاتحادات العربية مع الإشادة باتفاقية التعاون بين الاتحادين المصري والفلسطيني وتطلع الاجتماع إلى المزيد من مثل هذه الاتفاقيات، كما تم اعتماد اتفاقية التعاون الشراكة بين الاتحاد العربي وشركة تيما الدولية لرعاية بطولات الأندية العربية خلال السنوات الأربع المقبلة، وتقرر تأجيل التعديلات الخاصة بتشكيل اللجان التابعة إلى ما بعد انتخابات الاتحادات العربية التي تجرى عقب الدورة الأولمبية الحالية.