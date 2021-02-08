بطولة إسبانيا: زيدان يشعر بـ"الدعم" في ريال مدريد

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مدريد: أعلن مدرب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان الإثنين أنه يشعر "بدعم الجميع" في النادي الملكي، لكنه أثار الشكوك حول مستقبله بعد نهاية هذا الموسم.

وقال زيدان عندما سئل في مؤتمر صحافي عن حالة علاقته بإدارة النادي والرئيس فلورنتينو بيريس: "نحن في القارب نفسه، أشعر بدعم الجميع".

وأضاف زيدان عشية استضافة جاره خيتافي في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى من الدوري: "في كرة القدم نعرف ما يتعين علينا القيام به، علينا أن نبدأ في فعل الأشياء بشكل صحيح مرة أخرى، كما فعلنا مؤخرًا".

وتابع "سنعمل، ونؤمن بما نقوم به ونستعيد المزيد من الثقة وننهي (الموسم) بشكل جيد"، مؤكدا أنه لن يتخلى عن منصبه خلال الموسم.

وأردف زيدان قائلا "ما الذي سأتخلى عنه؟ أنا أفعل ما أحبه"، مشدداً، كما فعل في المؤتمر الصحافي يوم الجمعة الماضي عشية مواجهة هويسكا، على أن "بعض الموجودين هنا من بيننا يستحقون العمل وهذا ما سنحاول القيام به".

من جهة أخرى، كان زيدان المتوج كمدرب مع النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية (2016-2018) أكثر غموضًا بشأن النهاية الفعالة لولايته الثانية في العاصمة الإسبانية، وهو الذي ينتهي عقده في عام 2022.

وقال بابتسامة خفيفة: "سنرى"، موضحاً أن "ما يهمني هو الحياة اليومية، أما الباقي فلا أعرف ماذا سيحدث ...".

وأضاف زيدان الذي كان مهدداً بالإقالة في كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب الصعوبات التي واجهها فريقه في دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة: "لا أرى ما بعد مباراة الغد".

ويحتل ريال مدريد، بطل الموسم الماضي، المركز الثالث في الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف خلف غريمه التقليدي برشلونة (كلاهما لعب 21 مباراة)، وبفارق سبع نقاط خلف جاره المتصدر أتلتيكو مدريد الذي يملك لعب 19 مباراة فقط.