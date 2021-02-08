كأس العرب 2021: انضمام "الثمامة" و"رأس بوعبود" للملاعب المضيفة

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الدوحة: سينضمّ ملعبا "الثمامة" و"رأس بو عبود" إلى الاستادات المقرّر أن تحتضن بطولة كأس العرب لكرة القدم المقررة في قطر من 1 إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2021، بحسب ما كشف رئيس مكتب العمليات في اللجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 ياسر الجمّال لوكالة فرانس برس.

وأكّد الجمّال أن الملاعب الثلاثة المتبقية ضمن لائحة ملاعب مونديال 2022 ستكون جاهزة مع نهاية العام الجاري، مضيفا "لم يتبق من مشاريع المونديال سوى 10 % وهي تشمل الملاعب الثلاثة المتبقية تحت الانشاء فضلاً عن المشاريع الانشائية المؤقتة ومناطق الجماهير (فان زون وفان فست)، وهي الآن في طور المناقصات".

أضاف أن العمل جار حاليًا مع وفد يمثل الاتحاد الدولي (فيفا) ويتواجد في قطر على هامش مونديال الأندية، لوضع الجداول والمواعيد النهائية للبطولة التي "نطمح بأن تكون تجربة احتفالية ومهرجانا كبيرا قبل البطولة الرسمية" (مونديال قطر 2022).

تابع "الأمر يعود لفيفا، لكننا نطمح بأن تمثل كأس العرب فرصة ذهبية لتجربة الملعبين".

وتصل سعة ملعب الثمامة المصمّم على شكل القحفية العربية، ورأس بو عبود المصمّم من حاويات الشحن البحري، إلى 40 ألف متفرج.

وسيتولى فيفا والاتحاد القطري واللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم، تنظيم الحدث بمشاركة 22 منتخبا عربيًا.

وستقام المنافسات في نفس مواعيد مباريات كأس العالم 2022، على أن تقام المباراة النهائية في 18 كانون الأول /ديسمبر الذي يوافق اليوم الوطني لدولة قطر.

وعلى الرغم من اكتمال العمل به بنهاية 2021، استثنى الجمال ستاد لوسيل، المقرر أن يحتضن المباراة النهائية للمونديال، من استضافة مباريات في كأس العرب موضحًا أن "لوسيل" شأنه شأن ستاد البيت، "له ميزة خاصة ويحتاج إلى مناسبة مميزة جدًا لافتتاحه".

وكان استاد احمد بن علي (الريان) اصبح في كانون الاول/ديسمبر رابع الملاعب جاهزية بعد استاد خليفة الدولي، استاد الجنوب واستاد المدينة التعليمية.

ويشارك في بطولة كأس العرب 12 منتخباً من الاتحاد الآسيوي هي قطر والبحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن.

ومن بين منتخبات الاتحاد الأفريقي يشارك عشرة منتخبات هي السودان والجزائر والمغرب والصومال وتونس وجزر القمر وجيبوتي ومصر وموريتانيا وليبيا.

ويتم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في الدور النهائي إلى أربع مجموعات، يتأهل منها البطل والوصيف الى ربع النهائي.