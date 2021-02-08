شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة تتمنى التوفيق للأهلى فى مباراته أمام بايرن ميونيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السفارة الأمريكية بالقاهرة، عن تمنياتها لمصر بالتوفيق فى نصف نهائى كأس العالم اليوم، فى المباراة التى تقام بين النادى الأهلى وفريق بايرن ميونيخ الألمانى.

ونشرت السفارة على حسابها على تويتر تغريدة قالت فيها " نتمنى التوفيق لمصر في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم في قطر"، مع هاشتاج ألعبوا بفخر وصورة للنادى الأهلى من صفحته الرسمية على فيس بوك.

يواجه النادى الأهلى بطل أفريقيا لمواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى الثامنة مساء الاثنين، فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري، ويهيمن الأهلى بشكل صارخ على الدورى المصرى مع 42 لقباً ودورى أبطال أفريقيا بتتويج قياسى بلغ تسع مرات، لكن معظم مشاركاته الست فى كأس العالم للأندية جاءت خجولة ودّع فيها من الدور الأول، وفى السطور التالية نلقى الضوء على الصدام النارى بين بطل افريقيا وبطل أوروبا..

نجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف دون رد سجله حسين الشحات مساء الخميس الماضى ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، وفى المقابل يخوض العملاق الألمانى بايرن ميونخ أولى مبارياته فى النسخة الحالية من كأس العالم للأندية، ويسعى البافارى لتحقيق الفوز وخطف بطاقة العبور إلى النهائى.!