هاني أبو ريدة يدعم الأهلي قبل لقاء البايرن: مواجهة تاريخية ينتظرها الجميع

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القاهرة - سامية سيد - عبر المهندس هانى أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والأفريقي، عن دعمه للنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي بايرن ميونخ الالماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية، مؤكدا أن مباراة بايرن ميونخ والأهلي مواجهة تاريخية ينتظرها الجميع.

وكتب هاني أبو ريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، "مواجهة تاريخية ينتظرها الجميع لبطل أفريقيا ضد بايرن ميونيخ بطل أوروبا.. بالتوفيق للنادي الأهلي وتشريف الكرة الأفريقية والمصرية".



هانى ابو ريدة على تويتر

ويخوض فريق الكرة بالأهلي مباراة قوية عندما يلتقي بايرن ميونيخ فى الثامنة مساء اليوم الاثنين باستاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة ستكون صعبة على النسور الحمر بسبب فارق الإمكانيات بين لاعبي الأهلي ولاعبي بايرن ميونيخ.

ويرغب الأهلي فى تقديم أداء قوي وبذل كل ما فى وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفارى يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

ويطمح بطل أفريقيا فى تحقيق المفاجأة والفوز على البايرن للوصول إلى المباراة النهائية، لحصد الجائزة الكبرى، ويحصل البطل على 5 ملايين دولار، والوصيف 4 ملايين دولار، كما يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار، ومن المفترض أن يحصل المارد الأحمر على أحد المبالغ الأربعة المذكورة.

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكي وسيرج جنابري وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر.