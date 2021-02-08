شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لا يعرف الهزيمة فى 32 مباراة قبل مواجهة بايرن ميونخ بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق النادى الأهلى بطل أفريقيا الثامنة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة مواجهة بايرن ميونخ بطل أوروبا فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه الدوحة حتى يوم 11 فبراير الجاري.

ونجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف نظيف الخميس الماضى والتأهل إلى نصف نهائى البطولة، فيما يشارك بايرن ميونيخ من الدور نصف النهائى مباشرة بعدما وصل الدوحة السبت وخاض مرانا وحيدا.

وتنتظر جماهير الأهلى المباراة بفارغ الصبر لمشاهدة المارد الأحمر أمام الفريق البافارى فى نصف النهائى، التى يخوضها الأهلى للمرة الثالثة فى تاريخه، حيث سبق للأحمر اللعب مرتين من قبل فى عام 2006، وعام 2012.

ويدخل المارد الأحمر، بطل الثلاثية التاريخية بالموسم الماضى، مباريات المونديال وفى جعبته 32 مباراة دون هزيمة على مستوى البطولات المحلية والأفريقية بل والعالمية، بعد الفوز على الدحيل القطرى، من بينها 22 مباراة فى الدورى، ويطمح بطل أفريقيا فى الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم أمام بطل أوروبا.

ويرغب الأهلي في تقديم أداء قوي وبذل كل ما في وسعهم للظهور بشكل مشرف أمام بطل أوروبا، لاسيما أن الفريق البارفاري يضم خط هجوم هو الأقوى على مستوى العالم، وحقق نتائج قوية على مستوى الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وهو ما يضعه الجهاز الفني للأهلي في الحسبان قبل موقعة الليلة الصعبة.

ويخطط بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لوضع خطة خاصة للتعامل مع مباراة بايرن ميونيخ الصعبة، تعتمد على التأمين الدفاعي وتضييق الخناق على لاعبي بطل أوروبا، مع فرض رقابة لصيقة على اللاعبين مصادر الخطورة في صفوف البايرن، من أجل الحد من خطورتهم وعدم تركهم يتحركون بأريحية داخل الملعب، مع تكليف لاعبي الدفاع والوسط بمراقبة رباعي هجوم البايرن، خاصة روبرت ليفاندوفيسكي وسيرج جنابري وجوشوا كيميتش وكومان أو توماس مولر، لاسيما أنهم عناصر القوة للفريق الألماني ومصدر الإزعاج في صفوف الأهلي، ويجيدون اللعب في المساحات الواسعة، حيث يعمل موسيماني على تضييق الخناق أمامهم.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلي في مباراة بايرن ميونيخ مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني أو أحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع، وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية في وسط الملعب وأفشة ووالتر بواليا وحسين الشحات في الهجوم.