7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها عمر جابر يعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحى، الإسماعيلى يترقب وصول مدرب بوسنى لمعاونة يوفيتش فى تدريب الدراويش .



الإسماعيلى يترقب وصول مدرب بوسنى لمعاونة يوفيتش فى تدريب الدراويش

يترقب النادى الإسماعيلى وصول مدرب بوسنى يتولى منصب المدرب العام فى جهاز البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، حيث وافقت اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى على تعيين مدرب عام بوسنى بجهاز دراجان يوفيتش بناء على رغبة الأخير، فيما سيتواجد عطية صابر بمنصب المدرب المساعد.