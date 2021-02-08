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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الاثنين 8 فبراير 2021 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها عمر جابر يعلن إصابته بفيروس كورونا وخضوعه للحجر الصحى، الإسماعيلى يترقب وصول مدرب بوسنى لمعاونة يوفيتش فى تدريب الدراويش .
الإسماعيلى يترقب وصول مدرب بوسنى لمعاونة يوفيتش فى تدريب الدراويش
يترقب النادى الإسماعيلى وصول مدرب بوسنى يتولى منصب المدرب العام فى جهاز البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، حيث وافقت اللجنة الفنية بالدراويش برئاسة على أبو جريشة وعضوية عماد سليمان ومدحت الوردانى على تعيين مدرب عام بوسنى بجهاز دراجان يوفيتش بناء على رغبة الأخير، فيما سيتواجد عطية صابر بمنصب المدرب المساعد.
أعلن النجم عمر جابر، لاعب نادى بيراميدز، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اليوم الاثنين، وذلك قبل سفر البعثة إلى العاصمة الإيفوارية أبيدجان، استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ 32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
زمالك باتشيكو يستعد لمولودية الجزائر فى دورى الأبطال بدون راحة
يخوض بعد قليل، فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى، تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، فى إطار الاستعداد لمواجهة مولودية الجزائر فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.