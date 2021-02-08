شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ساسى فى تدريبات الزمالك وتأهيل بن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران الفريق المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر فى دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى.

وعاد ساسى إلى القاهرة بعدما حصل على إجازة قصيرة من الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو للسفر إلى تونس، مستغلاً إيقافه عن المشاركة مع الفريق فى المواجهة الماضية أمام الاتحاد السكندرى.

وسافر ساسى فى سرية إلى تونس بعدما تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة غزل المحلة فى الدورى، ليتم إيقافه مباراة واحدة كانت أمام الاتحاد السكندرى، وجاء سفر فرجانى دون أن يُعلن مسئولو الزمالك عن الأمر، قبل أن يعود إلى القاهرة وينتظم فى التدريبات اليوم.

كما خضع أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق لتدريبات تأهيلية منفردة، على هامش المران الجماعى، ويعاني "بن شرقي" من الإصابة في الضلوع تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز.

وشعر اللاعب بتحسن خلال الساعات الأخيرة، حيث يسعى الجهاز الطبي لفريق الزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة إلى تجهيزه لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري.